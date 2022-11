Juric: «Torino con modulo a 4? Lazaro come terzino puro la vedo difficile»

Lazaro si sta giocando bene le sue carte al Torino. Tuttavia secondo il tecnico Juric in un possibile cambio potrebbe fare fatica. L’ex Inter gioca solitamente laterale tutta fascia

CAMBIO MODULO − Ivan Juric risponde alla domanda su un possibile cambio di assetto. Sul prestito Inter Lazaro ha dei dubbi a tal proposito: «Ci sono sistemi degli avversari che ci permettono di adattarli tutti, altri meno, che ti costringerebbero a stravolgere tutto. Non siamo costruiti per farlo come caratteristiche. Lazaro come terzino puro per esempio la vedo difficile, certo ci sono dei moduli in cui possiamo giocare con 4 dietro». Le sue parole in conferenza stampa.