Juric: «Sanabria? Non può fare come Nzola contro l’Inter, fa altro!»

Sanabria ha segnato il gol dello 0-2 in Lecce-Torino. Ne parla anche il suo allenatore, Juric. Il tecnico ha parlato delle sue caratteristiche citando Nzola contro l’Inter

ALTRE QUALITÀ − Ivan Juric, in conferenza stampa, ha parlato di Sanabria dopo il gol al Lecce: «Sappiamo quello che ci può dare e quello che non può darci: non può fare quello che ha fatto Nzola contro l’Inter, però ha altre qualità che si possono sfruttare. Abbiamo modificato il suo attacco alla porta ed è sicuramente scattato qualcosa in positivo in lui, trovando questo miglioramento. Speriamo continui così».