Juric: «Presi giocatori reduci da anni difficili come Lazaro! Speriamo bene»

Ivan Juric, durante la conferenza stampa alla vigilia di Monza-Torino, si è espresso sul mercato del club granata. Il tecnico cita anche l’ex Inter Valentino Lazaro

MERCATO − Il commento di Juric sulla campagna estiva del Torino: «Sono contento con i nuovi arrivi, l’andazzo è uguale a quello dello scorso anno. Abbiamo preso giocatori, che sulla carta sono buoni ma che hanno avuto difficoltà negli ultimi anni, li stiamo prendendo in prestito. Ci auguriamo che riescano a rendere meglio e bene, dando il loro contributo. Vale per i vari Radonjic, Vlasic, Miranchuk , si spera che riescano a rendere bene e dare il loro contributo. Stessa cosa per Lazaro. Manca ancora qualcosa, il mercato è lungo ma di certo è che i calciatori non sono figurine che arrivano e li metti subiti».