Juric, parole al miele per Dimarco: «Piede favoloso. È molto emotivo»

Ivan Juric, dopo la splendida vittoria contro il Napoli, ha elogiato Federico Dimarco, autore del goal del momentaneo 1-1. Il classe ’97 è rimasto a Verona in prestito, con diritto di riscatto, dall’Inter

ESPLOSIVO – Federico Dimarco sta continuando a stupire con la maglia del Verona. Oggi, nella sfida col Napoli, è arrivato il terzo gol nelle ultime quattro partite. Con Ivan Juric, Dimarco sta completando la propria metamorfosi in calciatore completo e maturp. Il tecnico serbo, nel post partita, ha speso parole al miele per il classe ’97, di proprietà dell’Inter: «A lui quello che dico è di fare sempre un chilometro in meno. È talmente generoso che va sempre oltre. È un giocatore molto emotivo, a inizio partita gli è successa una cosa brutta, ma si è ripreso bene. Lui ha un piede favoloso. sappiamo che col sinistro riesce a fare queste cose. È vero che lo fa in allenamento, sia sulle punizioni che sui tiri da 30 metri».