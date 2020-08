Juric: “Kumbulla, che sorpresa! Il Verona vuole confermare alcuni elementi”

Juric ha parlato della grande stagione di Kumbulla, finito nel mirino dell’Inter e dei grandi club italiani. L’allenatore sottolinea la necessità per il Verona di confermare alcuni elementi in rosa. Di seguito le sue dichiarazioni

ELEMENTO IMPORTANTE – Ivan Juric fa il punto della situazione sul cammino del Verona: «Prossima stagione? Ci sono degli elementi della squadra attuale ai quali non vogliamo rinunciare e che vogliamo confermare per la prossima stagione. Questa è la prima cosa che vogliamo fare, assieme al Direttore Sportivo D’Amico. Partiamo da una base migliore dello scorso anno, quando comunque l’obiettivo è sempre stato quello di salvarci, base alla quale aggiungere elementi importanti per creare una rosa competitiva. Sorprese? Silvestri, anche grazie al grande lavoro del preparatore Cataldi. Poi Kumbulla, ovviamente, ma anche Zaccagni è cresciuto tantissimo. Pessina? Per noi è davvero importante, lo vorrei ancora qui, così come Gunter».

