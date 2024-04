Juric punta (anche) l’Inter: «Siamo carichi e abbiamo un obiettivo»

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra Torino e Frosinone, Ivan Juric ha parlato del finale di stagione che attende i granata. Tra le partite anche quella contro l’Inter che, in base al risultato del derby, potrà assumere un determinato tipo di importanza. Il tecnico dei piemontesi, in ogni caso, suona la carica.

OBIETTIVO – Il Torino di Ivan Juric può puntare a un posto in Europa. Per farlo ha a disposizione sei partite, a partire da quella contro il Frosinone. Tra gli impegni anche quello contro l’Inter – la cui data, soggetta a possibili cambiamenti, è arrivata oggi – per il quale il tecnico dei granata sembra già parecchio carico. E lo fa capire soprattutto con le sue parole in conferenza stampa, nelle quali esprime a chiari lettere il grande obiettivo rimasto alla sua squadra.

Inter, occhio al Torino: Juric suona la carica

CARICHI – Ivan Juric, infatti, non si nasconde quando gli viene chiesto quello che si aspetta da questo finale di stagione. Rispondendo con queste parole: «Siamo veramente carichi per cercare di raggiungere un obiettivo fantastico. Fin qui abbiamo fatto un buon lavoro. Ora dobbiamo fare un grande finale di campionato per poter regalare una grande gioia». Insomma, inevitabile pensare anche alla gara contro l’Inter a San Siro, che potrebbe assumere un determinato tipo di importanza in base al risultato del derby di lunedì contro il Milan.

SCENARI – Ivan Juric e il suo Torino potrebbero infatti ritrovarsi un’Inter diversa. Ricordiamo che tutti gli scenari sono ancora aperti e potrebbero portare i nerazzurri a giocare la sfida contro i granata o da campioni d’Italia (in caso di vittoria del derby), o con la possibilità di vincere lo scudetto matematicamente proprio in quella partita (in caso di pareggio contro il Milan) oppure con il bisogno di fare punti per poi avere il match point nell’impegno successivo, contro il Sassuolo (in caso di sconfitta contro i rossoneri e vittoria di questi ultimi contro la Juventus).