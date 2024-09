Juric su Dybala: «Ha sentito fastidio, vediamo». Dopo la sosta l’Inter

La Roma ha da poco cambiato allenatore: ora Ivan Juric guida la panchina giallorossa ed oggi al suo esordio in Europa League ha pareggiato con l’Athletic Bilbao. Paulo Dybala è uscito prima, il tecnico ha aggiornato sulle sue condizioni su Sky Sport. L’Inter c’è il 20 ottobre.

INFORTUNIO? – La Roma ha cambiato completamente corso nel giro di poche settimane. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi la società ha chiamato Ivan Juric, che ha subito ottenuto risultati positivi. Il club giallorosso sta rialzando pian piano la testa, il 3-0 con l’Udinese e il pari odierno con l’Athletic Bilbao sono segnali. Allo Stadio Olimpico Paulo Dybala è uscito al minuto 45, destando preoccupazioni sulle sue condizioni.

Juric e l’aggiornamento su Dybala: l’Inter al rientro dalla sosta

AGGIORNAMENTO – Juric ha aggiornato sulle condizioni del calciatore: «Dybala è stato sostituito per precauzione? No, ha sentito un po’ di fastidio. Adesso vediamo, sicuramente non volevo rischiare niente. Preoccupante? Vediamo domani, inutile parlarne in questo momento. Non era una staffetta pensata con Soulé, era una sensazione quindi è stato un cambio obbligato. Oggi volevamo diminuire il suo minutaggio, dagli 80 ai 65 circa. Non siamo riusciti però. Anche Celik ha lasciato il campo per infortunio, Saud si deve abituare al nostro calcio». La Roma affronterà l’Inter dopo la sosta, precisamente il 20 ottobre in casa. Juric attende l’esito degli esami dell’argentino.