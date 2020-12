Juric: “Dimarco? Vediamo, c’è anche l’Inter. Su questo faccio le scelte”

Ivan Juric Verona

Il Verona giocherà domani (ore 15) contro la Fiorentina aprendo la tredicesima giornata di Serie A, poi mercoledì (ore 18.30) ospiterà l’Inter per chiudere l’anno. Ivan Juric, nella conferenza stampa prepartita, ha fatto sapere che le scelte per domani saranno in base al doppio impegno, incluso l’ex Dimarco.

CHI GIOCA E CHI NO – Ivan Juric dà informazioni in vista di Fiorentina-Verona: «Non ci sono tante scelte, specialmente in attacco. Vediamo Federico Ceccherini: ha questo problema che sembrava fosse risolto, perché aveva fatto due-tre settimane senza problemi al polpaccio e adesso l’ha risentito di nuovo. Vediamo queste cose qua, stando attenti a qualche giocatore che so fa fatica a recuperare due partite ravvicinate, per poi fare la terza. Devo pensare, sinceramente, anche a Federico Dimarco se riesce a fare tutte queste partite, poi c’è anche l’Inter. Le mie scelte si basano anche un po’ su quello per questa partita: tipo se far giocare subito Dimarco, poi Darko Lazovic entra subito o dopo e magari Dimarco lo sposto in avanti».