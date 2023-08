Juric: «Correa? Vagnati valuta con le nostre capacità economiche»

Joaquin Correa potrebbe andare via dall’Inter, una delle opzioni sembra essere il Torino. Ivan Juric non si è esposto a proposito su Sky Sport.

POSSIBILITÀ – Ivan Juric non si espone sul caso: «In avanti non siamo brillanti. Del mercato non so nulla adesso. Correa? No no, non è questa cosa qua. Vagnati lavora come un cane su tutte le opzioni, valuta tutte le possibilità, sicuramente deciderà lui il meglio per la squadra con le capacità economiche che abbiamo a disposizione. Ci manca l’uno contro uno, lo abbiamo visto oggi».