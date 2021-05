RENDIMENTO CAMBIATO – Il Verona è ormai in vacanza da un paio di mesi, non sta più facendo punti. Ivan Juric , dopo la sconfitta di Crotone, ritiene sia cambiato qualcosa nell’atteggiamento: «La mia sensazione, in tutta sincerità, è che l’altro giorno contro il Torino abbiamo fatto una bellissima partita. Contro l’ Inter uguale, contro Spezia e Fiorentina , ma siamo perdenti. Cioè: non abbiamo più quella roba che ti contraddistingue, che ci ha portato a fare trenta punti in partite dove dovevi pareggiare e trovi qualcosa per vincere. Anche oggi fatto nove calci d’angolo e loro neanche uno, si sono difesi bene però… Quando abbassi quella roba là non c’è niente, la qualità è normale che se giochi al 90% paghi. Dopo Cagliari, che abbiamo fatto la salvezza a quarantuno punti con dieci giornate dalla fine, si è spenta la luce».

