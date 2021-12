Juric: «Bene la vittoria ma c’è tanto da migliorare ancora. Ci manca Belotti»

Il Torino vince 1-0 contro l’Hellas Verona grazie al gol di Tommaso Pobega in mischia nel primo tempo (vedi articolo). Ora per i granata c’è l’impegno a San Siro contro l’Inter. Ecco le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, nel post partita.

MIGLIORARE – Il Torino ha giocato un’ottima partita con il Verona e vinto 1-0 grazie a Pobega. Ora per i granata c’è l’impegno contro la capolista, l’Inter. Di certo non un impegno semplice per una squadra comunque in crescita. Ecco le parole di mister Juric al termine della sfida contro il suo ex Verona rilasciate a Dazn. «Abbiamo fatto tre punti, siamo decimi e va bene così. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non abbiamo concesso nulla al Verona. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto male, non abbiamo le caratteristiche per palleggiare e rallentare il gioco e facciamo fatica. Abbiamo sofferto un po’ ma va alla grande. C’è tanto da migliorare. Questa squadra ha fatto passi avanti evidenti, basta guardare gli anni passati. C’è tanto però da lavorare. Manca un bomber? Ricordiamo che non abbiamo Belotti. Sanabria fa il suo ma il Gallo è l’attaccante principale. Vorrei togliere tutti i bomber alle varie squadre, poi vediamo i risultati. Con il Verona e con i ragazzi abbiamo lavorato tantissimo partendo dal nulla. Chiamata a Dawidowicz? Mi dispiace tanto, so che ci tiene tanto al calcio e lavora tantissimo sempre».

FONTE – Dazn