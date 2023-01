Juric avvisa: «Infortuni? Lazaro quello col percorso di recupero più lungo»

Lazaro ne ha ancora per un bel po’ dopo l’infortunio al ginocchio rimediato nella gara esterna disputata dal Torino sul campo della Salernitana. Juric aggiorna sulle condizioni del giocatore di proprietà dell’Inter

PERCORSO LUNGO − In conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Torino, Juric ha aggiornato sulle condizioni del prestito Inter Lazaro. Le sue parole: «Schuurs farà un test domani, sicuramente non giocherà domani. Speriamo di poterlo portare in panchina per utilizzarlo in casa di emergenza. Aina e Pellegri si avvicinano al recupero, invece Lazaro è quello con il percorso di recupero più lungo».