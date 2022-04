Julio Sergio: «Corsa tra Inter, Milan e Napoli? Emozionante. Tutto aperto»

L’ex portiere della Roma, Julio Sergio, si è espresso sulla lotta Scudetto con tre squadre coinvolte, Inter, Milan e Napoli. Corsa emozionante e tutto ancora aperto

CORSA SCUDETTO − Julio Sergio ritiene molto aperta ed emozionante la corsa tra Inter, Milan e Napoli: «Ci sono appena due punti fra le squadre. Per me la corsa arriverà fino alle ultime due giornate e se non succede niente di particolare si arriverà forse fino all’ultima. Ognuna di queste squadre ha un allenatore che applica un modo di giocare differente. Il Napoli per esempio, avesse fatto dei punti in più al Maradona si troverebbe sicuramente davanti, ma così non è stato. Non so chi possa vincere il titolo alla fine, sarà veramente emozionante vedere cosa accadrà».

Fonte: Football news 24