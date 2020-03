Julio Sergio: “2010, perso per 45 minuti sbagliati. Inter del Triplete…”

Intervistato dal “Corriere della Sera”, Julio Sergio Bertagnoli – ex portiere della Roma che nel 2010 contese lo Scudetto all’Inter del Triplete – è tornato a parlare di quella stagione e del testa a testa con i nerazzurri fino all’ultima giornata.

TEMPO SBAGLIATO – Torna a parlare con amarezza del 2010 Julio Sergio , all’epoca portiere della Roma che fino all’ultimo minuto contese lo Scudetto all’ Inter . Un trofeo perso per un solo tempo sbagliato, contro la Sampdoria : «È stata la delusione più grande della mia carriera, uno scudetto svanito per 45 minuti sbagliati, contro la Sampdoria. L’Inter era un’avversaria enorme, e infatti vinse il Triplete».

SFIDA SCUDETTO – Così come Luca Toni ieri su “Instagram”, anche Julio Sergio ha voluto ricordare anche una delle partite più importanti di quell’annata, che avrebbero potuto cambiare la storia di quel campionato ma che, di fatto, non lo fecero, ovvero lo scontro diretto Roma-Inter allo Stadio Olimpico, vinto per 2-1 dai giallorossi: «Ho ricordi straordinari di quella serata, che boato al gol di Toni. Quella sera iniziò un sogno, eravamo fortissimi».