Julio Cruz rivela: «Rivalità più sentita all’Inter? Con la Juventus!»

Julio Cruz è intervenuto su vari temi legati all’Inter, squadra nella quale ha militato dal 2003 al 2009. L’ex calciatore argentino ha parlato della rivalità più sentita durante i suoi anni in nerazzurro.

LA CERTEZZA – Julio Cruz si è pronunciato a Radio TV Serie A su vari argomenti connessi all’Inter, sua ex squadra. L’argentino ha effettuato un excursus legato ai suoi anni in nerazzurro, ricordando quella che rappresentava la rivalità maggiormente sentita dai meneghini in quelle stagioni: «La partita che avvertivamo come più importante era quella contro la Juventus, non ci sono dubbi. Nonostante il derby contro il Milan, era la sfida contro i bianconeri quella più sentita nell’ambiente durante le mie annate all’Inter (dal 2003 al 2009, ndr.)».

Cruz si esprime in vista di Inter-Bayern Monaco: una preferenza ‘offensiva’

IL GIUDIZIO – Cruz ha poi proseguito esprimendo la propria preferenza tra gli attaccanti più rappresentativi di Inter e Bayern Monaco, che si affronteranno mercoledì 16 aprile nel match del ritorno dei quarti di finale di Champions League. L’ex calciatore argentino non ha avuto dubbi in merito: «Tra Kane e Lautaro Martinez, prendo il secondo. Ma voglio sottolineare anche la crescita di Marcus Thuram, di cui conoscevo le qualità ma che non pensavo potesse raggiungere questi livelli».