Julio César: “Triplete Inter? Ci penso tutti i giorni! Ora seguo Brazao”

Julio César, portiere dell’Inter dal 2005 al 2012, ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Tuttosport” oggi in edicola. Fra le tante dichiarazioni anche un ricordo del Triplete dell’Inter, di cui oggi si festeggiano i dieci anni (vedi articolo).

DAL 2010 AL 2020 – Julio César è stato protagonista assoluto dei trionfi dell’Inter di dieci anni fa, non solo per la parata su Lionel Messi a Barcellona. L’ex portiere ricorda il 22 maggio del 2010: «Al Triplete penso sempre, non solo in questi giorni. È stato un trionfo straordinario, non a caso riuscito a poche squadre. Sono orgoglioso di aver messo un timbro nella storia dell’Inter e del calcio mondiale. Il nuovo ruolo di agente? Sono all’inizio, al momento gestisco Thiago Silva del Flamengo e Gabriel Brazao, che l’Inter ha prestato all’Albacete. Sono due giovani portieri, ma è soltanto una coincidenza (ride, ndr)».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia