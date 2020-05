Julio César: “Triplete Inter, a dieci anni mi viene la pelle d’oca. Mourinho…”

Condividi questo articolo

Julio César ha celebrato i dieci anni dal Triplete dell’Inter. Il portiere della squadra che vinse tutto nella stagione 2009-2010 ha mandato un videomessaggio a Sky Sport per salutare José Mourinho, che è stato per un’ora in collegamento (vedi articolo).

SEMPRE CON AFFETTO – Anche Julio César mantiene legami indimenticabili con José Mourinho per quanto fatto insieme all’Inter: «Parlare di te è molto facile. Sei una persona onesta, una persona perbene e amica. Come allenatore cosa devo dire? Uno dei più forti al mondo, sei già stato nominato l’allenatore migliore al mondo. Quello che abbiamo vissuto insieme io, te e i miei ex compagni è stato veramente una cosa meravigliosa: il Triplete. Quest’anno, a dieci anni, mi viene ancora la pelle d’oca: a guardare le immagini di Madrid, dove abbiamo vinto la Champions League, mi viene da piangere ancora. È veramente una cosa strepitosa. Grazie mille di tutto, io da cinque anni vivo in Portogallo a Lisbona: quando sarai qui ti pagherò io una cena».