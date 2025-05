Julio Cesar: «Psg-Inter tosta. Auguro di festeggiare come nel 2010!»

L’augurio di uno degli eroi del Triplete non può che essere quello di rivivere le emozioni della finale del 2010. Julio Cesar carica l’ambiente nerazzurro prima di PSG-Inter.

IMPRESSO NELLA STORIA – Julio Cesar è uno degli ospiti d’onore della Fan Zone, organizzata a Monaco di Baviera per intrattenere i tantissimi supporter nerazzurri prima della finale di Champions League. Su PSG-Inter e sui ricordi del 2010, l’ex portiere dichiara: «Impossibile non ricordare, un momento così rimane sempre nella storia nerazzurra perché abbiamo vinto quella finale di Champions League del 2010. Faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi che scendono in campo oggi. Gli auguro di festeggiare come noi abbiamo festeggiato dopo la partita contro il Bayern Monaco. La partita la vedo molto tosta però penso che l’Inter ce la può fare».

IL DUELLO – Nel corso dell’intervista per Inter TV Julio Cesar prosegue, entrando nel merito del suo ruolo: «La parata di Sommer su Lamine Yamal? È un bellissimo segnale, perché è successo nella semifinale di ritorno. Penso che questa parata alla fine ci ha portato in finale e speriamo che adesso possa finire contro il PSG come contro il Bayern Monaco nel 2010. Il duello Sommer-Donnarumma? Sono due portieri che stanno facendo veramente una stagione bellissima, soprattutto in questa fase finale di Champions League. Vedo un duello veramente molto bello tra i pali».