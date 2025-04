Julio Cesar: «Il primo gol è al 70% di Thuram, è stato fantastico»

Julio Cesar elogia Marcus Thuram sul primo gol dell’Inter contro il Bayern Monaco. L’ex portiere nerazzurro si esprime anche sulla crescita del club e della squadra.

LEGGENDA – All’indomani della favolosa vittoria dell’Inter sul campo del Bayern Monaco, su Radio 24, durante la trasmissione “Tutti Convocati“, parla nientepopodimeno che Julio Cesar. Il leggendario portiere brasiliano, che col Bayern ha vinto due partite niente male prima a Madrid e poi all’Allianz Arena nel 2010 e nel 2011, ha speso bellissime parole nei confronti dell’Inter. “Julione” si è anche focalizzato sul fantastico primo gol di Lautaro Martinez, dando ampi meriti a Marcus Thuram.

FANTASTICO – Questo l’intervento di Julio Cesar: «Non mi piace fare paragoni, penso che sia una squadra molto solida e che dopo quella partita di finale di Champions League col Manchester City, penso che sia rimasto in bocca quella sensazione di “si poteva vincere”. E dopo quella partita l’Inter è cresciuta come società e squadra: hanno fatto benissimo a tenere Inzaghi. E oggi è tra le più forti d’Europa. Quello che ha fatto Thuram è stato fantastico, perché il 99% degli attaccanti pensa a tirare in porta ma i campioni ragionano e prima che arrivasse la palla lui già sapeva di doverla dare a Lautaro Martinez. 70% del gol a Thuram».