Julio Cesar: «Onana, non facile con Handanovic in panchina! Ora fiducia»

Onana è stato uno dei grandi protagonisti di Inter-Porto con una doppia parata che ha salvato il risultato sullo 0-0. Julio Cesar, opinionista per Prime Video, parla del periodo di adattamento del portiere camerunense.

FIDUCIA – André Onana in Inter-Porto secondo Julio Cesar ha dato una grande dimostrazione con quella doppia parata che ha salvato il risultato prima della rete di Romelu Lukaku: «Onana è in un periodo di adattamento secondo me, non dobbiamo mettere in dubbio le sue qualità ma due parate così danno fiducia. Milan Skriniar sa che ha fatto una cosa molto bella e gliene dà atto. Avere Samir Handanovic in panchina non è mica facile, una doppia parata così ti dà fiducia. Se Romelu Lukaku sarà titolare d’ora in poi? Penso che ormai abbia fatto vedere di essere in buona condizione. Tornando su Onana, avere Handanovic in panchina e voglioso di voler tornare titolare non è semplice per uno che è arrivato da pochi mesi. Quindi fare una prestazione così in Europa dà fiducia e conferma quello che la società ha visto in lui. D’ora in poi ci abituerà a queste prestazioni».