Julio Cesar: «Onana o Handanovic? Non commento. Stagione Triplete…»

Julio Cesar è stato intervistato in esclusiva da Calcio e Finanza, in occasione del lancio di Player Agent Programme, corso per agenti organizzato dalla UEFA. L’ex portiere dell’Inter ha commentato il dualismo tra Onana e Handanovic, oltre a ricordare l’anno del Triplete.

DUALISMO – Julio Cesar, da ex portiere, ha risposto così alla domanda sulla ‘sfida’ tra Onana e Handanovic per la porta dell’Inter: «Preferisco non commentare il lavoro di altri portieri perché non sappiamo cosa succede in allenamento, o nella loro vita, o nella loro testa. Ed inoltre è sempre molto difficile confrontare tempi diversi. Ho un grande rispetto per tutti loro».

ANNATA STUPENDA – Julio Cesar, poi, non ha potuto fare a meno di ricordare l’anno del Triplete dell’Inter: «È stata davvero una stagione fantastica. Avevamo una squadra meravigliosa. Quello che ricordo è che in campo eravamo tutti veri combattenti… non abbiamo mai regalato niente ai nostri avversari. Per noi è stata una stagione meravigliosa. Non la dimenticherò mai».

Fonte – Calcio e Finanza, Marco Sacchi