Julio Cesar: «Onana fantastico a Porto, cresciuto! Avevo dei dubbi»

Julio Cesar si esprime su Onana e sulla gara disputata a Porto. Il portiere dell’Inter è stato il migliore in campo a detta sua. L’eroe del Triplete ha visto in lui grande crescita

FANTASTICO − Julio Cesar su Prime Video è ritornato sul match di Porto: «Mi è piaciuta la difesa, l’Inter non ha giocato bene ma ha giocato col risultato dell’andata. Ha accettato molto il gioco del Porto, Onana è stato il migliore. Incredibile la parata nel finale. Onana c’era sin dall’inizio con quella parata nel primo tempo, ma quella all’ultimo è decisiva e più difficile. Alla Maignan col Tottenham. Lui è cresciuto tanto e io mi sto ricredendo, non mi fidavo molto. Ci vuole tempo per indossare la casacca dell’Inter».