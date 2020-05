Julio Cesar nella storia del Flamengo: nominato miglior portiere – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’ex portiere dell’Inter Julio Cesar è stato nominato miglior portiere della storia del Flamengo. Ecco i dettagli.

NUMERO 1 – Julio Cesar è un numero 1, di fatto e nei fatti. Il portiere brasiliano ha scritto la storia dell’Inter, vincendo 14 trofei in sette stagioni in nerazzurro, tra cui Champions League e Mondiale per Club nel 2010. Tuttavia, avrà per sempre un posto anche nei cuori dei tifosi del Flamengo. In un sondaggio promosso da globoesporte.com, Julio Cesar è stato nominato il miglior portiere nella storia del Flamengo dai tifosi. L’Acchiappasogni è stato preferito a Diego Alves, attualmente il titolare nella porta del Rubro-Negro nonché vincitore della Copa Libertadores 2019. Inoltre, si posiziona davanti a mostri sacri come Raul Plasmann, vincitore di Libertadores e Intercontinentale nel 1981, e Zé Carlos.

STORIA – Con il Mengão, Julio Cesar ha esordito da professionista nel 1997, restando fino al 2005, anno del trasferimento all’Inter. In rossonero torna poi nel 2018, dove chiude la carriera raccogliendo 2 presenze. Col Flamengo, Julio Cesar vince 4 campionati Carioca, 4 Taça Guanabara, 1 Taça Rio e 1 Copa dos Campeões. Un bottino di tutto rispetto ma che non vanta gli stessi trofei scintillanti del periodo nerazzurro del portiere. Che infatti commenta con stupore questo riconoscimento: «Sono rimasto veramente sorpreso, perché non ho mai vinto niente di importante con il Flamengo» ha dichiarato.