Julio Cesar: “Parata su Messi? Strepitosa. Inter, sei stata tutto per me”

Julio Cesar ha ripercorso la sua carriera all’Inter ai microfoni di “Inter Tv”, durante il programma “A Night not for everyone – Home Edition”. L’ex portiere nerazzurro racconta la conquista della Champions League e la fantastica parata su Messi

PARATA STORICA

Julio Cesar ripercorre l’intervento sul fenomeno argentino: «Parata su Messi in Barcellona-Inter? E’ stata una grande, una delle più belle e più importanti. Parliamo del migliore al mondo. La difficoltà della parata è strepitosa: io non sono molto alto, 1,86 m. Avevo tanta forza nelle gambe: in quel momento ho capito di aver fatto una grande parata, anche per il momento della partita. Al Barcellona servivano due gol per passare: forse se prendevamo gol lì, le cose diventavano più difficili. I tifosi blaugrana gridavano già “Goal” e dopo la parata avevano tutti le mani sulla testa. Tutti i tifosi dell’Inter parlano ancora di quella parata».

MOMENTI TOP IN CARRIERA

Julio Cesar racconta i grandi momenti in nerazzurro e non solo: «Miglior portiere della Champions League 2010? Io ero un ragazzino povero. Poi sono arrivato in Italia, ho trovato l’Inter, una famiglia che è stato tutto per me! Io non avrei mai pensato di raggiungere questi obiettivi personali. Poi dopo giustamente i valori individuali sono saltati fuori con tutte queste vittorie – dice Julio Cesar -. Quando ho ricevuto il premio, è stato un sogno. Mi serviva un pizzico per sapere se era vero. I momenti più belli in carriera? Quando abbiamo vinto la Champions League nel 2010. In Nazionale, invece, la prima volta in cui sono stato convocato. Solo indossare la maglia verdeoro e sentire l’inno è stato bellissimo. Avevo la pelle d’oca: io sono uno molto emotivo. Con l’Inter ci sono tanti bei momenti: un altro è stato quando i tifosi a San Siro hanno creato un coro per me. Ho pensato: “Che bella cosa!”».