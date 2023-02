Julio Cesar: «L’Inter può segnare anche 2 col Porto a San Siro, è favorita!»

L’Inter sfiderà il Porto nel doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League. A parlarne il grande ex nerazzurro Julio Cesar. Julione pone fiducia

FIDUCIOSO − Ospite negli studi di Prime Video anche Julio Cesar. L’ex leggenda nerazzurra si è espresso con ottimismo in vista del match contro il Porto. Le sue parole: «Secondo me l’Inter può fare una bella partita giocando in casa segnando anche due gol ed è favorita per il passaggio del turno».