Julio Cesar: «Inter, perché non sognare! Nel 2010 partita bella»

Julio Cesar, ex portiere del Brasile e dell’Inter, in un collegamento su Sportmediaset, ha parlato della partita del Camp Nou nel maggio del 2010.

SOGNO – Intervistato su Sportmediaset a poche ore dalla delicata sfida contro il Barcellona, l’ex portiere dell’Inter, Julio Cesar, ha parlato del sogno di questa sera e di come affrontò l’Inter del 2010 questa sfida. Queste le sue parole: «La parata su Messi fu molto bella. Io non ho avuto tanto lavoro, la parata è stata importante in quel momento. Nel resto della partita i ragazzi sono stati strepitosi. Quando siamo arrivati a Barcellona non guardavo la tv, facevano vedere sempre una pubblicità che incitavano i tifosi che erano invitati al Camp Nou per fare la remuntada. Mi auguro che i ragazzi di oggi possano avere l’opportunità di vivere quello che abbiamo vissuto noi nel 2010. Sono forti, perché non sognare».