Julio Cesar: «L’Inter c’ha preso gusto. Farà di tutto per essere in finale!»

L’Inter si dimostra solida e cinica contro il Monaco, passando a San Siro con tre gol firmati tutti da Lautaro Martinez. L’ex nerazzurro Julio Cesar ha grandi aspettative e ottime sensazioni sul prosieguo in Champions League.

PRESO GUSTO – Julio Cesar, opinionista di Prime Video, nel post partita di Inter-Monaco dichiara sui nerazzurri di Simone Inzaghi: «Dopo quella finale contro il Manchester City, in cui l’Inter meritava di più contro una grandissima squadra, questo gruppo, con anche quelli che sono arrivati dopo, ha capito l’atmosfera della società. L’Inter c’ha preso gusto dopo quella finale e credo che quest’anno farà di tutto per essere lì ancora una volta e per vincerla». Questa, dunque, l’impressione che Julio Cesar ha sui nerazzurri al termine della prima fase del nuovo format della Champions League.