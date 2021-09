Julio Cesar: «Inter forte. Dzeko esempio per tutto quello che ha passato»

Julio Cesar, ex leggenda dell’Inter, ha parlato su Prime Video nel pre-partita di Inter-Real Madrid. Match d’esordio in Champions League per i nerazzurri di Simone Inzaghi

CHAMPIONS LEAGUE − Così Julio Cesar sui nerazzurri e la Coppa dalle grandi orecchie: «Il passato conta, c’è anche la pressione addosso. Ai tifosi dell’Inter manca la Champions League, quest’anno i nerazzurri hanno una bellissima rosa, nonostante via Romelu Lukaku. L’Inter è forte e può giocare alla pari con tutte le squadre».

DZEKO − Julio Cesar ha poi parlato del bosniaco: «Non riesco a immaginare momenti brutti così. Credo che Edin Dzeko sia orgoglioso ed è un esempio per tutti quanti. Lui ha detto che sono stati importanti anche i genitori, prima diventare uomo e poi giocatore. Bisogna solo fare applausi a lui per dove è riuscito ad arrivare».