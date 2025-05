Julio Cesar: «Inter favorita sul Barcellona. Solo un rammarico»

Julio Cesar si è espresso al termine di Barcellona-Inter, match terminato con il punteggio di 3-3. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Julio Cesar ha così parlato a Prime Video nel post-partita di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League che si è conclusa 3-3: «Si soffre dietro, quando giochi come fa il Barcellona. Penso che l’Inter abbia preparato bene la partita, giocando benissimo. Resta solo un po’ l’amaro della mancata vittoria dopo il 2-0 finale, perché l’Inter avrebbe potuto fare qualcosa in più quando si trovava sul doppio vantaggio. Le ultime sconfitte non devono far cambiare idea sulla stagione dell’Inter, sicuramente non alterata da queste. Sommer bene, avrebbe potuto fare meglio solo sul terzo gol del Barcellona. Il tiro era parabile, avrebbe dovuto saltare prima. Speriamo che Lautaro Martinez possa recuperare per il ritorno… magari Inzaghi farà come con Thuram, provandolo direttamente nella rifinitura di martedì. Percentuali finali? 60-40 per l’Inter. Conosco il significato di giocare a San Siro».