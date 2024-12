Julio Cesar: «Inter, esperienza fantastica. Ma al Flamengo il periodo più felice!»

Julio Cesar ha raccontato il passaggio dal Flamengo all’Inter, concentrandosi successivamente sulle emozioni vissute nei due club.

IL COMMENTO – Julio Cesar ha parlato a Flashscore del suo approdo dal Flamengo all’Inter, spiegando come si sia arrivati al suo trasferimento al club meneghino: «Ho lasciato i brasiliani a titolo gratuito. Mio padre ne stava discutendo con il Porto, poi è arrivata l’Inter che si è mostrata interessata. Per ragioni finanziarie, e non solo, quella dei nerazzurri è stata l’offerta migliore».

Julio Cesar sulle differenti sensazioni vissute tra Inter e Flamengo

LA CONFESSIONE – Julio Cesar ha poi proseguito raccontando lo stato d’animo con cui ha vissuto la sua esperienza al Flamengo: «Per quanto riguarda i titoli conquistati, è stato fantastico stare all’Inter. Ma il periodo più felice è stato al Flamengo, non sono ipocrita. Tutti sono a conoscenza del fatto che quella brasiliana sia la mia squadra del cuore. Poter scendere in campo, giocare e rappresentare il tuo club preferito non ha prezzo».