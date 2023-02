Julio Cesar: «Inter deve fare la sua partita con il Porto! Lautaro Martinez…»

L’Inter alle 21 scende in campo contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Julio Cesar, opinionista per Prime Video ed ex indimenticato portiere nerazzurro, dice la sua sulla sfida e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni

PUNTI FORTI – L’Inter alle 21 scende in campo contro il Porto nell’andata degli ottavi di Champions League. Julio Cesar parla dei punti di forza e dei punti deboli della squadra portoghese: «Punto forte del Porto è l’allenatore che è lì da cinque anni e mezzo e sta facendo un grandissimo lavoro, è lo specchio della squadra che capisce il suo modo di lavorare. Penso che l’Inter per giocare in casa oggi deve pensare a tenere la palla. Pepe è uno tosto, sa come fermare un attacco come quello dell’Inter. Penso che l’Inter deve fare la sua partita. Adesso Lautaro Martinez sta scrivendo una bella storia come ha fatto Diego (Milito, ndr)»

RESPONSABILITÀ – Julio Cesar ricorda poi una vecchia partita con il Porto ribaltata dalla doppietta di Julio Cruz: «Il gol che ho preso dal Porto? È stato veramente un gol bellissimo, ma devo prendermi le mie responsabilità perché non ci ho creduto e sono partito in ritardo però è una palla che si può parare. È importante avere la fiducia della società per lavorare un po’ più sciolto, come sta succedendo a Conceicao. In Brasile invece perdi due-tre partite e ti cacciano, questo è un problema. Otavio è uno molto bravo tecnicamente, sa saltare l’uomo e l’Inter deve stare molto attenta».