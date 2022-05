Julio Cesar: «Inter? Con opportunità devi crederci! Guardate il Real Madrid»

Per Julio Cesar l’Inter deve guardare un esempio per l’ultima giornata di Serie A: il Real Madrid. Collegato con Supertele su DAZN, l’ex portiere nerazzurro spera che possa esserci un ribaltone domenica.

NOVANTA MINUTI DECISIVI – Per Julio Cesar l’Inter ha ancora un minimo di speranza tricolore: «Io penso che, quando ci sono delle opportunità di vincere, devi crederci fino alla fine. Questo è normale, il calcio è uno sport che porta tanta passione perché ci sono dei momenti che tu non ci credi e le cose accadono in un modo dove tutti gli appassionati di calcio rimangono a bocca aperta. Abbiamo visto Real Madrid-Manchester City cosa è successo: se l’Inter ha ancora la possibilità, aritmeticamente, di crederci per lo scudetto deve farlo. Sarà dura, ma deve crederci».