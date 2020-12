Julio Cesar e il Mondiale per Club: “Vi spiego qual era la forza dell’Inter”

Condividi questo articolo

Julio César

Julio Cesar è uno dei protagonisti di Inter Podcast. L’ex portiere nerazzurro riavvolge il nastro e torna al 18 dicembre di dieci anni fa (vedi articolo), quando l’Inter si laureò Campione del Mondo. Di seguito le dichiarazioni del brasiliano

VITTORIA PESANTE – Julio Cesar, prima di fare un salto nel passato, si concentra sull’attualità e in particolare sulla vittoria dell’Inter contro il Napoli: «Quando ho avuto l’opportunità di giocare con l’Inter non vincevo tante volte a Napoli, al vecchio San Paolo. Ora ha vinto perché non ero sul campo (ride, ndr). Sono felice per la squadra. Inter-Napoli è sempre una bella partita da giocare e da vedere. È bello che sia andata bene per l’Inter».

IMPORTANZA – Julio Cesar ricorda poi la vittoria dell’Inter al Mondiale per Club, spiegando quanto è importante per i giocatori sudamericani: «Bello, sicuramente ho avuto già delle opportunità per spiegare l’importanza del Mondiale per Club per noi giocatori sudamericani. Qui in Europa non festeggiano tanto, valorizzano più la Champions League però in Sud America quando si vince la Libertadores è un titolo davvero importante e pensano di vincerla proprio per arrivare al Mondiale per Club. Mi ricordo bene che quando abbiamo vinto ho parlato con i miei compagni sudamericani, tutti sapevano quanto fosse importante. Ed è sempre bello vincere».

FORZA – Per finire, Julio Cesar ricorda qual era la vera forza della sua Inter: «Purtroppo tutti aspettavano Inter contro International di Porto Alegre, però nel calcio conta ciò che fai in campo e penso che l’International ha sbagliato qualcosa. Il Mazembe ha meritato la finale. Noi abbiamo fatto il nostro, sapevamo di avere l’obbligo di vincere la finale. La forza di quella squadra era affrontare ogni partita con la stessa concentrazione, indipendentemente dal valore dell’avversario. Quella è stata la forza di quel gruppo: mantenere la stessa mentalità contro chiunque».