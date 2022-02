Julio Cesar, disavventura a San Siro dopo Inter-Liverpool

L’Inter ha perso mercoledì sera contro il Liverpool a San Siro. La partita, andata in onda su Amazon Prime Video, ha visto due grandi ex nerazzurri come ospiti, Julio Cesar e Milito. Il portiere brasiliano però, dopo il match, ha avuto una disavventura.

DISAVVENTURA – Non è andata bene la partita e non è andato bene neanche il post partita. I nerazzurri sono usciti sconfitti infatti contro il Liverpool e Julio Cesar, presente con Amazon Prime Video, ha avuto un’altra disavventura dopo il risultato negativo. Come riporta infatti Calcio e Finanza, l’ex portiere dell’Inter ha denunciato ieri di aver subito il furto di due AirPods e di un porta documenti al Commissariato di Polizia di Bonola. Nel pomeriggio, i carabinieri di Milano Monforte hanno svolto un controllo in zona via Padova e hanno fermato un italiano di 56 anni che era in possesso della refurtiva. Un ritrovamento lampo grazie alla geolocalizzazione delle cuffiette.

Fonte: Calcio e Finanza