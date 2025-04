Julio Cesar: «Dimarco garantisce due doti fondamentali all’Inter!»

Julio Cesar ha parlato nel pre-partita di Inter-Bayern Monaco, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League che inizierà a breve a San Siro. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter fronteggerà il Bayern Monaco nella sfida in cui si deciderà la rivale del Barcellona alle semifinali della Champions League 2024-2025. I nerazzurri non intendono adagiarsi sul 2-1 dell’andata, consapevoli della necessità di non rinunciare ai propri valori di gioco per conseguire la qualificazione auspicata. Sul punto si è espresso Julio Cesar, che a Prime Video ha esaltato un calciatore dell’Inter: «Dimarco è un giocatore molto importante per i nerazzurri, speriamo che possa dimostrare quello che noi tifosi conosciamo. Parlo della sua forza, della sua personalità, elementi che possono essere utili stasera. L’Inter dovrà essere concentrata sin dall’inizio, contro il Bayern Monaco non si può mai dormire. Bisognerà dare il 150%».