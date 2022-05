Julio Cesar: «Con Mourinho tante gioie all’Inter! Mandato un messaggio»

Julio Cesar è a Parigi, città dove stasera alle 21 si disputerà la finale di Champions League Liverpool-Real Madrid. L’ex portiere dell’Inter ha parlato a Sky Sport 24 del trionfo di Mourinho con la Roma in UEFA Europa Conference Laegue.

IL SALUTO – Julio Cesar non dimentica l’Italia e chi lo ha portato a vincere tutto con l’Inter, ossia José Mourinho: «La vittoria in UEFA Europa Conference League con la Roma? Sono contento, perché è uno che rimarrà sempre nel cuore di tutti gli interisti e di noi che abbiamo avuto l’opportunità di essere suoi giocatori. Abbiamo vissuto tante belle gioie lì quando eravamo all’Inter, è tornato il primo allenatore a vincere tutte le tre competizioni europee. Quello lo fa essere ancora lo Special One. L’ho sentito? No, gli ho scritto un messaggio. Gli ho fatto le congratulazioni per il titolo, ma non ha risposto: abbiamo un gruppo WhatsApp del Triplete e abbiamo fatto i complimenti a Mourinho».