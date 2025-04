Julio Cesar ricorda: «Inter, che emozione quel Mondiale per Club!»

Julio Cesar ha espresso il suo punto di vista sul nuovo format del Mondiale per Club, aggiungendo poi le sue sensazioni per la vittoria dell’edizione del 2011 con la maglia dell’Inter.

IL CONFRONTO – Julio Cesar è intervenuto a Sport Mediaset sul nuovo Mondiale per Club, competizione alla quale parteciperà anche l’Inter in estate. L’ex portiere nerazzurro ha confrontato il nuovo format con quello precedente: «Si tratta di un paragone che penso non si possa fare, perché l’edizione del 2011 era molto diversa da questa. Soprattutto perché questo nuovo formato si giocherà ogni quattro anni. E questa rimane, la vecchia edizione rimarrà. Parlando in termini di difficoltà, vincere questo Mondiale, questo format sarà molto bello».

Julio Cesar ricorda la sua vittoria con la maglia dell’Inter

LE EMOZIONI – Julio Cesar ha poi proseguito: «In ogni caso, non posso dire che quello che ho vinto io non sia stato bello. È stato bellissimo, soprattutto per i giocatori dell’Inter sudamericani, perché noi sappiamo quanto è valorizzato in Sudamerica il Mondiale per Club. Infatti, si vince la Libertadores per arrivare al Mondiale per Club e diventare la ‘squadra più forte al mondo’. E in Europa, secondo me, la Champions League sarà sempre il trofeo più importante, se si può fare un paragone. Ma l’emozione è stata veramente molto bella».