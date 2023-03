Julian Alvarez: «Lautaro Martinez ha fatto bene con l’Argentina! Poi l’infortunio…»

Julian Alvarez è stato tra le rivelazioni del Mondiale in Qatar con la maglia dell’Argentina, sfruttando la condizione non proprio ottimale di Lautaro Martinez per trovare la maglia da titolare e contribuire alla conquista della Coppa del Mondo. In un’intervista su TyC Sports però ha parlato proprio dell’attaccante dell’Inter.

CON L’ARGENTINA – Julian Alvarez in un’intervista ai colleghi argentini è tornato a parlare del Mondiale con l’Argentina citando il connazionale Lautaro Martinez: «Al Mondiale e nelle qualificazioni aveva giocato tutte le partite facendo molto bene! Ha segnato tanti gol. Sapevo di essere stato convocato da Lionel Scaloni per dare una mano alla squadra e poi è toccato a me perché lui non stava bene fisicamente».

Fonte: TyC Sports

