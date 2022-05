Juan Jesus: «Spero che vinca l’Inter lo Scudetto, a Milano 5 anni belli»

Juan Jesus ha chiuso la stagione con il suo Napoli trionfando agevolmente contro lo Spezia. Il difensore brasiliano, sulla corsa Scudetto tra Inter e Milan, non ha dubbi su Dazn

SCUDETTO − Juan Jesus con qualche rimpianto in ottica titolo ma ha una preferenza per questo pomeriggio: «Potevamo fare qualcosa in più, siamo stati spesso al primo posto. Milan e Inter sono state capaci di prendere i risultati e noi meno, ma proveremo a rifarci l’anno prossimo. Inter o Milan? Spero vinca l’Inter, a Milano ho vissuto 5 anni belli. Ora mi riposerò e starò insieme alla mia famiglia».