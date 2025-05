Juan Jesus sfida l’Inter: «Il Napoli vuole fare qualcosa di storico»

Juan Jesus suona la carica in casa Napoli in vista del match contro il Parma di domenica 18 maggio. Per il brasiliano, lo scudetto avrebbe i contorni dell’impresa.

LA CONVINZIONE – Juan Jesus non utilizza mezze misure per indicare la portata di un eventuale scudetto conquistato dal Napoli. Il calciatore brasiliano, intervistato da Radio CrC, si è così espresso sul duello tra i partenopei e la sua ex Inter: «Siamo calciatori che lavorano tanto, il tecnico ci stimola sempre a dare il nostro massimo. Noi lo facciamo perché abbiamo la volontà di conquistare qualcosa di storico. Siamo consapevoli di quanto accaduto lo scorso anno, per cui abbiamo l’intenzione di dimostrare il reale cambio di passo della squadra».

Juan Jesus sul lavoro del Napoli per tornare al vertice del Campionato

L’IMPEGNO – Juan Jesus ha poi proseguito ponendo l’accento sull’attività svolta dal Napoli per provare a centrare il quarto scudetto della sua storia. Secondo il brasiliano, ciò costituirebbe qualcosa di inaspettato rispetto alle aspettative della vigilia: «Nessuno all’inizio della stagione considerava il Napoli in lotta per lo scudetto. Il fatto di essere in corsa, a due partite dalla fine, ci fa onore e dimostra la bontà del lavoro svolto a partire dal ritiro estivo».