Juan Jesus: «Sempre rispettato la Roma come l’Inter! Titolo? Più punti…»

IN ALTO − Juan Jesus non dimentica Roma e Inter, poi parla degli obiettivi del Napoli: «Ho sempre rispettato la Roma come ho l’Inter, ora difendo i colori del Napoli e dei miei compagni come ho fatto in tutte le squadre. Abbiamo una squadra che sta facendo un grande lavoro, i complimenti vanno a tutti e non solo al singolo. Dobbiamo continuare a fare punti perché il campionato non è finito. A gennaio sarà un altro campionato. Più punti facciamo più in alto stiamo». Le sue parole a Sky Calcio Club.