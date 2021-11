Juan Jesus: «Partita con Inter ha dimostrato che ce la giochiamo con tutti»

Juan Jesus parla ai microfoni di Sky Sport in vista di Spartak Mosca-Napoli, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Il difensore, ex nerazzurro, torna sulla sconfitta subita a San Siro con l’Inter

DIMOSTRAZIONE – Juan Jesus ai microfoni di Sky Sport torna sulla sconfitta subita a San Siro con l’Inter di Simone Inzaghi: «È stata una partita difficile, sapevamo che l’Inter è una grandissima squadra però possiamo giocarcela contro tutti. La partita con l’Inter ha dimostrato tantissimo delle nostre qualità e ripartiamo da qui».