Juan Jesus non dimentica gli anni all’Inter: «A Milano, cresciuto!»

Juan Jesus, ex Inter, domani aiuterà il suo Napoli contro il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il brasiliano non dimentica Milano

NON DIMENTICA − In conferenza stampa, in compagnia di Luciano Spalletti, ha parlato Juan Jesus. Domani l’ex Inter giocherà dal 1′ nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Il brasiliano non dimentica l’esperienza a Milano: «Milano è stata la mia prima città in Europa, ci sono stati cinque anni, sono cresciuto e maturato lì. A Roma è nato mio figlio e ho un legame particolare. A Napoli sto vivendo i momenti più importanti della mia carriera. Ogni città in cui sono stato è casa».