Juan Jesus non come Stellini: «Obiettivo vincere il campionato»

Juan Jesus, a differenza di Stellini, parla di obiettivo scudetto per il Napoli. Una divergenza di vedute, nonostante gli azzurri stiano lottando con l’Inter capolista. In classifica, è rimasto tutto invariato.

DIFFERENZE – In casa Napoli, c’è chi come Antonio Conte e il vice Cristian Stellini che si nasconde parlando di lotta al quarto posto e chi invece, come Juan Jesus, che punta dritto allo scudetto. Una certa divergenza di vedute per una squadra che sta lottando testa a testa con l’Inter e che ieri ha pareggiato per 1-1 sul campo del Bologna. Le parole del difensore brasiliano nel post partita raccolte dai colleghi di Sport Mediaset: «Empoli nel prossimo turno? Difficile giocare contro squadre che lottano per non andare in Serie B. Ma noi abbiamo l’obiettivo di vincere il campionato». Il Napoli, dopo un primo tempo, è stato massacrato nel Bologna nella ripresa, uscendo dal Dall’Ara con un fortunoso pareggio. E non si tratta dell’unico secondo tempo giocato in maniera disastrosa e senza energie da parte della squadra di Antonio Conte. Un vero e proprio paradosso, visto il solo impegno settimanale. Intanto, oggi l’Inter si gioca i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, per poi sabato sfidare il Cagliari in campionato.