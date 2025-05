Juan Jesus, ora basta! Agli interisti: «Siate onesti e imparate a perdere»

Juan Jesus prosegue il suo “scontro social” con i tifosi dell’Inter, dopo la battuta infelice rivolta al giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin. Questa volta ad essere coinvolti sono tutti i supporters dei meneghini.

NUOVO SCONTRO – Juan Jesus ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per rispondere ai tifosi dell’Inter che gli hanno scritto dopo il suo commento infelice ai danni di Fabrizio Biasin. Il calciatore brasiliano, che aveva attaccato il giornalista a causa delle sue parole sui “demeriti dell’Inter” come decisivi per la conquista dello scudetto del Napoli, si è così rivolto ai tifosi nerazzurri: «Il mio commento era rivolto a un giornalista, punto. Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre vittorie. Ho sempre portato rispetto all’Inter, anche dopo tutto quello che è successo l’anno scorso. Ho fatto il mio dovere fino all’ultimo giorno e non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato».

Juan Jesus attacca frontalmente i tifosi dell’Inter. Parole decisamente evitabili!

ECCESSIVO – Juan Jesus ha poi proseguito: «Il rispetto deve essere reciproco. Non permetto a nessuno di mettermi in bocca parole che non ho detto. Siate onesti e lucidi quando leggete. Io rispetto tutti, imparate anche ad accettare lo scudetto».