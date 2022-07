Juan Jesus: «All’Inter vissuti tanti cambiamenti. Qui a Napoli non cambia»

Juan Jesus, intervistato da Francesco Modugno per Sky Sport 24, presenta la nuova stagione del Napoli e le tante novità negli azzurri. Il difensore ricorda quanto ha passato nel suo periodo all’Inter.

ESPERIENZA GIÀ VISSUTA – Juan Jesus non è spaventato dai tanti cambiamenti del Napoli: «Io penso che un gruppo non si deve preoccupare di quello che c’è intorno e di quello che succederà, noi cercheremo di fare il nostro meglio. Posso fare tanti esempi: ho vissuto tanti cambiamenti all’Inter, cambio di presidenti e cambio di allenatore ma eravamo uguali. Noi abbiamo un mister molto bravo che gestisce bene il gruppo, sta facendo del suo meglio per lasciare il 100% della squadra sia tattica sia mentale».