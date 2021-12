Juan Jesus: «Giocato cinque anni qui all’Inter, ero tranquillo per la partita»

Juan Jesus ha preso parte a Milan-Napoli 0-1, risultando involontario protagonista del gol annullato al 90′ a Kessié (vedi articolo). Intervistato da DAZN a fine partita, il difensore brasiliano ha ricordato i suoi trascorsi all’Inter facendo intendere che l’abbiano aiutato per la prestazione al Meazza.

L’EX – Juan Jesus da circa un mese è titolare nel Napoli per gli infortuni dei compagni di reparto. Oggi ha avuto la sua miglior prestazione stagionale e la commenta: «Io sono in Italia da dieci anni, ho giocato all’Inter e alla Roma e rappresentare il Napoli è sempre un onore. In questo stadio ho giocato per cinque anni con l’Inter, lo conosco bene ed ero tranquillo e consapevole delle mie qualità, rispettando l’avversario. Ero tranquillo di testa ed ero tranquillo perché abbiamo fatto allenamento per preparare questa partita. Il risultato è quello che volevamo».