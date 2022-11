Juan Jesus già oltre la sosta: «Con Inter pronti a rientrare in carreggiata»

Juan Jesus dopo la vittoria del Napoli sul campo dell’Atalanta (vedi report) ha parlato ai microfoni di Sky Sport dimostrando la grande mentalità della squadra di Spalletti. Non c’è tempo di pensare alla mega sosta per i Mondiali in Qatar: il difensore va già oltre pensando all’Inter

MENTALITÀ – Juan Jesus non si ferma un attimo e dopo la vittoria del Napoli con l’Atalanta dimostra che la squadra di Luciano Spalletti fa davvero sul serio. Il difensore pensa già alla prima sfida dopo la sosta per i Mondiali: «C’è subito l’Inter dopo la sosta, ci sono partite difficili da affrontare. Se la sosta dà fastidio? No, fa anche bene. Poi quando si riparte a gennaio con l’Inter saremo pronti a rientrare in carreggiata»