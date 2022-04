Juan Jesus fa 200: «Grazie Inter, ho dato tutto. Moratti un signore»

Con la partita di ieri tra Napoli e Roma, Juan Jesus ha registrato 200 presenze in Serie A. Con un lungo post sul suo profilo Instagram ufficiale, il difensore ha ringraziato anche l’Inter (dove ha iniziato in Italia) e Moratti.

TRAGUARDO – Queste le parole di Juan Jesus per celebrare il suo importante traguardo: “200 presenze in Serie A tra Inter, Roma e Napoli. Devo ringraziare tutti per questo traguardo. Grazie a chi mi ha accompagnato dall’inizio, a chi mi ha dato fiducia, alle squadre e città in cui sono stato, a tutti i giocatori che ho incontrato e grazie ai amici e tifosi che mi hanno sostenuto. Ho lasciato l’anima nelle maglie che ho indossato. Ho conosciuto e apprezzato posti e culture diverse. Da Zanetti a Totti fino al sogno di tutta Napoli. Da Moratti, un signore, da Walter Sabatini un uomo vero e fino a De Laurentiis. Grazie Italia, Inter, Roma e Napoli“.