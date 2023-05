Jovic non basta a Torino: pari Fiorentina a -3 dalla finale con l’Inter!

La Fiorentina non va oltre il pareggio per 1-1 sul campo del Torino. Jovic non basta, recupera il gol dello svantaggio Sanabria. Tra tre giorni la finale di Coppa Italia contro l’Inter

SOLO PAREGGIO − La Fiorentina scende in campo contro il Torino in trasferta a tre giorni dalla finalissima di Coppa Italia con l’Inter. Primo tempo con pochissime occasioni da gol, meglio la squadra di Juric che giocando più in verticale prova a creare senza però impensierire più di tanto Cerofolini. Il match si accende nella ripresa. Pronti-via e Jovic, entrato dalla panchina, sblocca tutto di testa su un ottimo invito di Kouamé. Lo scorrere delle lancette però non permette alla Fiorentina di azzannare la partita. Anzi al 65′ perde Saponara per infortunio (vedi articolo) e dopo un minuto subisce il gol del pari di Sanabria. Conclude meglio la Fiorentina, che prova a vincerla più del Toro ma alla fine è un punto a testa.